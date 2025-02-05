Вашингтон, 5 февраля, 2025, 16:03 — ИА Регнум. Агентство США по международному развитию (USAID) выделило на поддержку выборов в Грузии в 2024 году $111,5 млн. Об этом свидетельствуют данные американского портала ForeignAssistance. gov.

Александр Патрин/ТАСС Акция протеста в Тбилиси

В 2024 году USAID направило на программы по «укреплению верховенства закона» в Грузии $8,58 млн, на «поддержку избирательного и политического процессов» — $6,33 млн, на «вовлечение гражданского общества» — $4,35 млн.

Эти программы вошли в 10 крупнейших направлений финансирования USAID на территории республики. В общей сложности на их реализацию было выделено $111,5 млн, сообщило «РИА Новости».

Отмечается также, что в 2023 году на поддержку «верховенство закона» в Грузии американское агентство выделило $8,99 млн, на «гражданское общество» — $3,8 млн. При этом расходы на «поддержку выборов» не входили в топ-10 программ USAID.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 4 февраля сообщил, что в 2024 году USAID потратило $41,7 млн на финансирование неправительственных организаций, вовлечённых в политическую деятельность в республике.

Как сообщало ИА Регнум, парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября 2024 года. Победу одержала правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». За неё отдали голоса 53,93% избирателей. Партия получила 89 мандатов в парламенте.

Не признав итоги выборов, президент страны Саломе Зурабишвили призвала жителей республики к протестам. В декабре в ходе президентских выборов победил кандидат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили.

В Грузии продолжаются акции протеста, организованные оппозицией. Очередные марши прошли в Тбилиси и в крупных городах республики 26 января. Участники акции требуют назначить новые выборы и освободить задержанных в ходе предыдущих митингов.