Вашингтон, 3 февраля, 2025, 11:37 — ИА Регнум. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, также являющийся главой департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE), заявил о ликвидации американского Агентства по международному развитию (USAID).

«Мы в процессе ликвидации USAID», — рассказал он во время трансляции в соцсети Х (ранее Twitter).

Глава DOGE также указал на то, что агентство на сегодняшний день уже не подлежит восстановлению, и назвал USAID комком червей, в котором уже «нет яблока».

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля Маск назвал USAID преступной организацией, для которой пришло время умереть. Он также обвинил эту агентство в финансировании разработок биологического оружия за счёт средств американских налогоплательщиков.

После этих слов мультимиллиардера аккаунт USAID с почти миллионом подписчиков удалили из соцсети Х, а на бывшей странице организации появилась надпись: «Этот аккаунт не существует».

Позднее в этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что USAID нужно реорганизовать так, чтобы оно помогало самим США. По словам дипломата, новой американской администрации стоит переключить деятельность этой организации на обновление системы пожарной безопасности, содействие возвращению естественного гендера или расследование коррупционных схем предыдущих руководителей.