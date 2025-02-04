Вашингтон, 4 февраля, 2025, 13:41 — ИА Регнум. Деньги американских налогоплательщиков не должны расходоваться на такие программы, как постановка трансгендерной оперы в Колумбии или расширение расового разнообразия в Сербии. Об этом 4 февраля заявила на брифинге пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Она отметила, что на программу Агентства по международному развитию (USAID) по расширению расового и иного разнообразия, равенства и инклюзивности в Сербии ушло из бюджета $1,5 млн, на постановку трансгендерной оперы в Колумбии — $47 тыс., на выпуск в Перу комиксов о трансгендерах — $32 тыс.

«Не знаю насчёт вас, но я, будучи налогоплательщиком, не хочу, чтобы мои доллары тратились на такое дерьмо. И знаю, что этого не хочет и американский народ. И президент [США Дональд] Трамп поручил Илону Маску заниматься именно этим», — заявила Ливитт.

Она отметила, что в федеральном правительстве необходимо искоренить мошенничество, неэффективное расходование средств и злоупотребление полномочиями. В USAID подобные злоупотребления наблюдаются уже несколько лет.

Пресс-служба Белого дома 4 февраля опубликовала заявление, согласно которому USAID на протяжении десятилетий не отчитывалось перед налогоплательщиками. При этом агентство направляло на ничтожные, а также вредные для страны программы огромные суммы.

В частности, $70 тыс. потрачено на постановку «мюзикла DEI» в Ирландии, $2,5 млн — на электромобили для Вьетнама, $2 млн на смену пола и «ЛГБТ-активизм» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Гватемале, $6 млн — на финансирование туризма в Египте. Кроме того, сотни тысяч долларов ушли на некоммерческую организацию, связанную с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сотни миллионов долларов из бюджета были потрачены на финансирование ирригационных каналов, сельхозоборудования и удобрений, используемых для поддержки выращивания мака и производства героина в Афганистане, отметили в Белом доме.

Как сообщало ИА Регнум, в администрации Трампа Маск возглавляет департамент эффективности правительства. Своё назначение он назвал «угрозой для бюрократии» и пообещал вести таблицу, где будут опубликованы «лидеры по самым безумно глупым тратам» средств налогоплательщиков.

Маск 2 февраля заявил, что американский минфин множество раз одобрял перечисление платежей мошенническим организациям и террористическим группировкам. Ведомство поступало так, выполняя инструкцию, в которой указывались определённые структуры.