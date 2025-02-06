Вашингтон, 6 февраля, 2025, 17:14 — ИА Регнум. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что не представит план по урегулированию украинского конфликта на следующей неделе. Об этом он заявил 6 февраля в интервью телеканалу Newsmax.

Rod Lamkey — CNP/Global Look Press Кит Келлог

5 февраля агентство Bloomberg написало, что Келлог представит мирный план по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится на следующей неделе, с 14 по 16 февраля.

Спецпосланник Трампа заявил, что только американский лидер может обнародовать документ.

«Нет, этого не будет. Человек, который может представить план по урегулированию — это президент США, а не Кит Келлог, но этого не произойдёт на следующей неделе», — отметил он.

Ранее, 31 января, спецпосланник американского лидера говорил, что считает возможным добиться мира на Украине в течение ближайших 100 дней. Урегулирование конфликта отвечает интересам всего мира, добавил он.

Позже замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров уточнил, что 100-дневный американский план по Украине не учитывает позицию России. Он предусматривает продолжение накачки киевского режима оружием и не предполагает международного признания новых регионов РФ.

6 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что сейчас США много говорят об урегулировании конфликта, но при этом не предпринимают никаких конкретных действий. Она уточнила, что без чётких шагов руководства Штатов будет преждевременным говорить о переговорах.

Ранее, 20 января, президент РФ Владимир Путин говорил о готовности Москвы к переговорам по разрешению украинского конфликта, при этом целью этого диалога должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Он неоднократно отмечал, что одними из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО, признание территориальных реалий и вывод украинских формирований с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году.