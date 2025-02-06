Москва, 6 февраля, 2025, 17:08 — ИА Регнум. Роль США по урегулированию украинского кризиса будет зависеть от конкретных действий президента страны Дональда Трампа и его команды. Об этом 6 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Сейчас пока много слов, много заявлений, какой-то чёткости и ясности по предпринимаемым шагам нет. Поэтому и рассуждать о перспективах переговоров или о чем-либо вообще в этом контексте было бы преждевременно… Будем ориентироваться на конкретные шаги и действия», — заявила она в ходе брифинга.

Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что США зондируют контуры возможной сделки по Украине. Он добавил, что американские власти говорят о переговорах много, но официально ничего конкретного не предлагают, параллельно нагнетая информационный фон. По его словам, подобное поведение характерно для некоторых сфер бизнеса.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля Трамп заявил о достижении значительного прогресса по мирному урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Однако деталей он раскрывать не стал. Днём ранее Трамп утверждал, что Вашингтон запланировал встречи с российскими и украинскими представителями в течение последних «очень напряжённых» дней. По его словам, дискуссии на эту тему проходят «довольно успешно».

20 января президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, однако целью этого диалога должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Глава российского государства добавил, что при этом должны быть учтены законные интересы РФ.