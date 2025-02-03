Москва, 3 февраля, 2025, 10:39 — ИА Регнум. План президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта за 100 дней не учитывает позицию России. Об этом 3 февраля заявил замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Иван Шилов ИА Регнум

«Так называемый «100-дневный план Трампа» никак не учитывает позицию нашей страны, а, напротив, предполагает дальнейшую вооружённую поддержку киевского режима без международного признания конституционных территорий России», — написал он в Telegram-канале.

Сенатор призвал не воспринимать всерьёз различные новости западной прессы об урегулировании вопроса по Украине. Он предположил, что чёткую позицию американский лидер обозначит позже и она, вероятно, не будет основана на «потоке дезинформации в западных СМИ».

Джабаров также подчеркнул, что для России приоритетной позицией остаются условия, обозначенные в июне прошлого года президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января спецпосланник Трампа по украинскому урегулированию Кит Келлог заявил, что есть возможность добиться завершения военных действий и постоянного мира в течение ближайших 100 дней. Восстановление мира на Украине не должно затянуться на годы, подчеркнул он.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Трамп намерен добиться заключения мира путём переговоров. Однако допустил, что диалог будет напряжёнными. Госсекретарь также предположил, что всем сторонам конфликта придётся от чего-то отказаться ради урегулирования.

Путин 20 января напомнил, что Россия готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. В июне президент обозначил, что одним из условий для переговоров должно быть заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. К тому же Украина должна будет признать территориальные реалии и вывести войска с территории вернувшихся в состав РФ в 2022 году регионов.