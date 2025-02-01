Вашингтон, 1 февраля, 2025, 03:27 — ИА Регнум. Завершение в скором времени конфликта на Украине отвечает интересам всего мира, включая и Соединённые Штаты. Такое заявление сделал 31 января спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа по украинскому урегулированию, отставной генерал-лейтенант Кит Келлог.

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«Это хорошо для мира, если мы сможем остановить это сражение», — сказал Келлог телеканалу Fox News.

По мнению спецпосланника президента США, есть возможность добиться завершения военных действий на Украине и постоянного мира в течение ближайших 100 дней.

«Мне хотелось бы через 100 дней определить, где мы находимся: либо в перемирии, либо в прочном мире. Это не должно быть похоже на то, что мы видели в Афганистане, где процесс растянулся на четыре года. Это должно быть краткосрочное решение для обеих сторон», — цитирует Келлога Fox News.

Американский военный подчеркнул, что восстановление мира на Украине не должно затянуться на годы, всё должно случиться как можно быстрее.

Как сообщало ИА Регнум, о намерении поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе об урегулировании украинского конфликта, заявил 31 января Дональд Трамп. При этом когда именно состоится разговор с Путиным, он не уточнил.

Дональд Трамп планирует добиться урегулирования украинского конфликта через переговоры, заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Мегин Келли. Предстоящий разговор может быть напряжённым, всем сторонам конфликта придётся от чего-то отказаться ради урегулирования, добавил он.

Владимир Путин 20 января акцентировал, что Россия готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Президент подчеркнул, что одним из условий для переговоров должно быть заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. К тому же Украина должна будет признать территориальные реалии и вывести войска с территории вернувшихся в состав РФ в 2022 году регионов.