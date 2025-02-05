СМИ: Келлог представит план Трампа по Украине на Мюнхенской конференции
Bloomberg: Келлог представит план Трампа по Украине на Мюнхенской конференции
Вашингтон, 5 февраля, 2025, 21:25 — ИА Регнум. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог представит мирный план по Украине в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится на следующей неделе. Об этом 5 февраля сообщило агентство Bloomberg.
«План будет представлен союзникам специальным представителем Трампа по Украине Китом Келлоггом, по словам людей, которые говорили на условиях анонимности», — говорится в материале.
Они отказались рассказать, насколько подробно и в каком формате планируется обсуждать мирный план. Конференция в Мюнхене будет проходить с 14 по 16 февраля.
Как передавало ИА Регнум, Келлог 31 января заявил, что считает возможным добиться мира на Украине в течение ближайших 100 дней. Урегулирование конфликта отвечает интересам всего мира, добавил он.
Замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров на следующий день отметил, что 100-дневный американский план по Украине не учитывает позицию России. Он предусматривает продолжение накачки киевского режима оружием и не предполагает международного признания новых регионов РФ.
Президент РФ Владимир Путин 20 января подчеркнул, что Россия готова к переговорам, но они должны быть направлены на достижение долгосрочного мира, а не краткого перемирия. Глава государства также отметил, что диалог должен быть равноправным и основанным на взаимоуважении.