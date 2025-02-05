Вашингтон, 5 февраля, 2025, 21:25 — ИА Регнум. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог представит мирный план по Украине в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится на следующей неделе. Об этом 5 февраля сообщило агентство Bloomberg.

Global Look Press/Rod Lamkey — CNP/Consolidated News Photos Спецпосланник президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог

«План будет представлен союзникам специальным представителем Трампа по Украине Китом Келлоггом, по словам людей, которые говорили на условиях анонимности», — говорится в материале.

Они отказались рассказать, насколько подробно и в каком формате планируется обсуждать мирный план. Конференция в Мюнхене будет проходить с 14 по 16 февраля.

Как передавало ИА Регнум, Келлог 31 января заявил, что считает возможным добиться мира на Украине в течение ближайших 100 дней. Урегулирование конфликта отвечает интересам всего мира, добавил он.

Замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров на следующий день отметил, что 100-дневный американский план по Украине не учитывает позицию России. Он предусматривает продолжение накачки киевского режима оружием и не предполагает международного признания новых регионов РФ.

Президент РФ Владимир Путин 20 января подчеркнул, что Россия готова к переговорам, но они должны быть направлены на достижение долгосрочного мира, а не краткого перемирия. Глава государства также отметил, что диалог должен быть равноправным и основанным на взаимоуважении.