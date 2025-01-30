Вашингтон, 30 января, 2025, 21:42 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в четверг, 30 января, раскритиковал администрацию своего предшественника Джозефа Байдена за слишком большой акцент на «инклюзивности и разнообразии» в ущерб безопасности.

Global Look Press/IMAGO/Chris Kleponis / CNP /Medi

Трамп ответил на вопросы журналистов, связанные с авиакатастрофой в Вашингтоне с участием вертолёта и самолёта. Он подчеркнул, что ответственность несёт не утверждённый два дня назад на посту министра транспорта Шон Даффи, а его предшественник Пит Буттиджич.

«Департамент транспорта — правительственное агентство, ответственное за регулирование законодательства гражданской авиации, насчитывает 45 тыс. человек, и он (Буттиджич. — Прим. ред.) довёл его до ручки своим разнообразием», — заявил Трамп.

Как передавало ИА Регнум, 29 января вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолётом Black Hawk. Лайнер упал в реку Потомак. На его борту было 64 человека, в том числе четыре члена экипажа.

Начальник службы пожарной охраны и скорой помощи Вашингтона Джон Доннелли проинформировал, что спасательная операция на месте крушения самолёта завершена. Найдены тела как минимум 28 погибших. Среди них — восемь американских фигуристов и три тренера с русскими корнями: Вадим Наумов, Евгения Шишкова и Инна Волянская.

Трамп выразил соболезнования из-за гибели россиян в авиакатастрофе, отметил, что страны находятся в постоянном контакте по данному вопросу, и добавил, что с президентом России Владимиром Путиным тему авиакатастрофы он не обсуждал.

Ранее президент США отменил как дискриминационную политику разнообразия, равенства и инклюзивности. Также он подписал указ о признании в США только двух неизменных полов — мужского и женского. Госдепартамент США остановил рассмотрение заявок на смену пола в паспорте и на выдачу документов с обозначением «Х» в графе «пол».