Вашингтон, 30 января, 2025, 15:53 — ИА Регнум. Тела 28 погибших обнаружены в районе крушения пассажирского самолёта в Вашингтоне после столкновения с военным вертолётом. Об этом сообщил 30 января глава пожарной службы округа Колумбия Джон Доннелли на пресс-конференции.

Hu Yousong/XinHua/Global Look Press Службы спасения на берегу реки Потомак

Он уточнил, что спасатели извлекли из реки Потомак тела 27 погибших, находившихся среди обломков лайнера. Ещё один погибший — член экипажа вертолёта Black Hawk.

Надежды найти выживших уже нет, добавил представитель властей.

«На данный момент мы не считаем, что в результате этой аварии кто-то выжил», — привёл слова Доннелли телеканал CNN.

Министр транспорта США Шон Даффи сообщил, что фюзеляж самолёта после столкновения развалился на три части. Работы по извлечению фрагментов из воды продолжаются.

Он отметил, что и самолёт American Airlines, и вертолёт Black Hawk выполняли полёты по стандартной схеме в условиях ясного неба.

Как сообщало ИА Регнум, столкновение самолёта Bombardier CRJ700, заходившего на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана, и вертолёта Black Hawk с тремя военными на борту произошло 29 января около 21:00 (в 05:00 мск 30 января). Инцидент попал на видео. Согласно расшифровке переговоров, диспетчеры пытались предупредить пилотов вертолёта об угрозе столкновения с пассажирским самолётом.

На борту лайнера, летевшего в Вашингтон из Канзаса, находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. С вертолётом он столкнулся на высоте около 90 м.

Член сборной США по фигурному катанию Джон Маравилла заявил, что в упавшем лайнере могли быть как минимум 14 фигуристов, которые возвращались с чемпионата, проходившего в городе Уичито (штат Канзас). Кроме того, по его словам, в самолёте могли находиться тренеры спортсменов, в том числе чемпионы 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Президент США Дональд Трамп, которому доложили о произошедшем, назвал авиакатастрофу «ужасающей случайностью». Он добавил, что следит за развитием ситуации, и выразил мнение, что инцидент можно было предотвратить.