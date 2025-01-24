Вашингтон, 24 января, 2025, 11:04 — ИА Регнум. Госдепартамент США остановил рассмотрение заявок на смену пола в паспорте и на выдачу документов с обозначением «Х» в графе «пол». Информация об этом содержится в направленном распоряжении госсекретаря США Марко Рубио.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Политика Соединённых Штатов заключается в том, что пол человека не подлежит изменению», — привела 23 января выдержку из письма газета The Guardian.

В директиве отмечается, что теперь в официальных документах необходимо указывать пол, не гендер. Речь идёт в том числе о паспортах и консульских отчётах о рождении за границей.

Политика с приостановкой рассмотрения распространяется как на уже полученные, так и на будущие заявки на получение документов.

Право при подаче заявки на оформление паспорта указывать в графе «пол» не «мужской» или «женский», а «Х» граждане США получили в апреле 2022 года. Отмечается, что уже выданные документы с идентификацией «X» будут действительны, но могут возникнут проблемы с продлением. Рубио в письме отметил, что рекомендации по ним поступят отдельно.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о признании в США только двух неизменных полов — мужского и женского, в котором уточнялось, что понятие «пол» относится к неизменной биологической классификации человека. Помимо того, он отменил как дискриминационную политику разнообразия, равенства и инклюзивности, так как она может нарушать гражданские права.

Официальный представить МИД РФ Мария Захарова на следующий день отметила, что после прихода Трампа к власти в США все продвигаемые его предшественниками ценности улетели в корзину. В один момент все эти ценности США превратились в антиценности, подчеркнула дипломат.