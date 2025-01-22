Вашингтон, 22 января, 2025, 07:17 — ИА Регнум. Политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) отменил как дискриминационную президент США Дональд Трамп в американском правительстве. Об этом 21 января говорится в опубликованном указе американского лидера.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

«Я приказываю всем департаментам и агентствам прекратить дискриминационные и незаконные преференции, мандаты, подходы, программы, активность, руководства, нормы и требования. Далее я приказываю всем агентствам исполнять наши давние законы о гражданских правах и противостоять незаконным преференциям и программам DEI частного сектора», — говорится в документе.

Трамп отметил, что практика «инклюзивности» может нарушать гражданские права, и призвал отказываться от политики DEI. По мнению Трампа, под видом такой политики в различных коммерческих и госструктурах, включая правительство, медицинскую индустрию, вузы и других, продвигались разного рода аморальные, унизительные и даже опасные половые и расовые предпочтения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп подписал указ о признании в стране только двух неизменных полов — мужского и женского. В указе критикуется так называемая гендерная идеология, считающая пол изменяемой по желанию индивида концепцией. При этом утверждение её сторонников о возможности мужчине идентифицировать себя в качестве женщины, а женщине в качестве мужчины признаётся ложным.

20 января Трамп пообещал, что в США теперь будут признавать только два гендера — мужской и женский. Присутствовавшие на мероприятии гости отреагировали на эти слова аплодисментами.

Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков 20 января заявил, что новый глава Белого дома своей инаугурационной речью нанёс «чудовищный удар» по ценностями элиты Евросоюза. Сенатор уточнил, что слова Трампа, что США будут признавать только два пола — мужской и женский, фактически взорвали систему «общих ценностей», объединявшую США и ЕС.