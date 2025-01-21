Вашингтон, 21 января, 2025, 14:22 — ИА Регнум. Новый президент США Дональд Трамп подписал указ о признании в стране только двух неизменных полов — мужского и женского. Документ 21 января опубликовали на сайте Белого дома.

Global Look Press

«Политика Соединённых Штатов заключается в признании двух полов — мужского и женского. Пол человека неизменен и основан на фундаментальной и неоспоримой реальности», — говорится в нём.

Отмечается, что понятие «пол» относится к неизменной биологической классификации человека и потому не может быть синонимом концепции «гендерной идентичности», которую в указе назвали «полностью внутренним и субъективным ощущением собственного «я».

В документе также уточняется, что слова «женщина» и «девочка» относятся к совершеннолетним и несовершеннолетним лицам женского пола, а «мужчина» и «мальчик» — к совершеннолетним и несовершеннолетним лицам мужского пола.

Кроме того, в указе критикуется так называемая гендерная идеология, считающая пол изменяемой по желанию индивида концепцией. При этом утверждение её сторонников о возможности мужчине идентифицировать себя в качестве женщины, а женщине в качестве мужчины признаётся ложным.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января Трамп пообещал, что в США теперь будут признавать только два гендера — мужской и женский. Присутствовавшие на мероприятии гости отреагировали на эти слова аплодисментами.

Издание The Times в ноябре 2024 года написало, что после инаугурации Трампа из армии США уволят всех трансгендеров по медицинским показаниям. Уточнялось, что в общей сложности в отставку будут отправлены 15 тыс. военных.

Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков 20 января заявил, что новый глава Белого дома своей инаугурационной речью нанёс «чудовищный удар» по ценностями элиты Евросоюза. Сенатор уточнил, что слова Трампа, что США будут признавать только два пола — мужской и женский, фактически взорвали систему «общих ценностей», объединявшую США и ЕС.