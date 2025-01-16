Москва, 16 января, 2025, 14:29 — ИА Регнум. Исполнитель убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова был задержан на пути в хостел, где он должен был отсидеться. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.

AP/TASS/Pavel Bednyakov Суд по делу Ахмада Курбанова, подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова

«После совершения теракта организатор преступления сообщил гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову адрес арендованной для него комнаты. По пути следования в убежище Курбанов был задержан сотрудниками полиции», — указано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, взрыв, в результате которого погибли Кириллов и его помощник подполковник Илья Поликарпов, прогремел рано утром 17 декабря на юго-востоке Москвы. Бомба была заложена в электросамокат. СК РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося.

18 декабря Курбанов был задержан. Он признал вину и рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы. Мужчина заявил, что действовал за вознаграждение в 100 тыс. долларов и обещание обеспечить ему выезд в ЕС. 19 декабря Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого на два месяца.

16 января по делу об убийстве Кириллова и Поликарпова были задержаны ещё два человека. Ими оказались Батухан Точиев и Рамазан Падиев.