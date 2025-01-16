Москва, 16 января, 2025, 13:56 — ИА Регнум. По делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника подполковника Ильи Поликарпова задержаны ещё два человека, им предъявлены обвинения, сообщила 16 января пресс-служба СК России в Telegram-канале.

AP/TASS

«Установлена причастность к совершению теракта Батухана Точиева и Рамазана Падиева. С учётом собранных доказательств Точиев и Падиев задержаны», — сказано в сообщении СК.

По версии следствия, в ноябре 2024 года Точиев и Падиев по указанию на данный момент неустановленного лица арендовали для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова комнату в хостеле в Подмосковье. Там он должен был укрыться после преступления.

После совершения теракта куратор нападения сообщил Курбонову адрес арендованной для него комнаты. По пути в хостел сотрудники полиции задержали мужчину.

Как передавало ИА Регнум, взрыв, в результате которого погибли Кириллов и Поликарпов, прогремел рано утром 17 декабря на юго-востоке Москвы. Бомба была заложена в электросамокат. СК РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося.

18 декабря был задержан подозреваемый в совершении теракта Курбанов. Он признал вину и рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы. Мужчина заявил, что действовал за вознаграждение в 100 тыс. долларов и обещание обеспечить ему выезд в ЕС. 19 декабря Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого на два месяца.

В пресс-службе Федеральной службы безопасности заявили, что сотрудников украинских спецслужб, которые стоят за организацией теракта в Москве, ждёт заслуженное наказание.