Москва, 14 января, 2025, 13:00 — ИА Регнум. Ущерб от пожаров в Калифорнии предварительно оценили в 150 млрд долларов, и это сумма сопоставима с объёмом расходов США на Украину, заявил во вторник, 14 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Gao Shan/Global Look Press

У властей США вполне достаточно проблем в собственной стране, где нищета на каждом шагу, сказал министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

«Ущерб [от пожаров] оценивают под 150 млрд долларов, это даже побольше, чем они «закачали» на Украину, но сопоставимые цифры», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, пожары в Калифорнии бушуют с вечера 7 января. Скорость ветра, разносившего огонь, составляла 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах — 105 км/ч.

С 8 января в Калифорнии действует режим масштабного бедствия. Власти назвали нынешние пожары в Лос-Анджелесе самыми разрушительными в истории штата. Стихия почти полностью уничтожила прибрежный город Малибу. Сгорели виллы многих известных актёров. Не менее 24 человек погибло.

13 января стало известно, что площадь лесных пожаров в Лос-Анджелесе превысила площадь территории Лихтенштейна (которая составляет 160 кв. км). Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе превышает урон, который мог бы нанести ядерный удар.