Малибу, США, 9 января, 2025, 17:11 — ИА Регнум. Город Малибу на западе округа Лос-Анджелес в американском штате Калифорния почти полностью сгорел. Об этом 9 января рассказал проживающий в Голливуде россиянин Егор Ушков.

Global Look Press

«Очень сильно горит район Санта-Моника и Малибу. Последний сгорел практически весь. Сейчас Малибу уже не существует, хотя там безумно красиво, красивые пейзажи, очень дорогие дома. Хотя Малибу — это океан, даже с моей точки видно, как там сильно всё горит», — процитировала Ушкова «Газета.Ru».

Он рассказал, что в Голливуде пожары практически повсюду. Из-за смога жители ходят в масках, многие стараются не выходить из домов. Уровень загрязнения воздуха превышает допустимый в несколько раз. Особенно тяжело во время сильного ветра.

Несколько часов назад загорелись Голливудские холмы, рассказал Ушков. Тушить возгорание стараются с вертолётов, но почти сразу на месте, куда сбросили воду, возникает новый пожар.

«В моём районе Голливуда отключили электричество в шесть утра и дали примерно в три часа дня. Но до сих пор некоторые районы сидят без света. Когда его дадут — неизвестно», — отметил он.

В Голливуде объявили эвакуацию. Покинувшим город людям предоставлена возможность поехать в пункты, где есть еда и ночлег. Паники и ажиотажа среди жителей Ушков не заметил. На выезде из города возникают пробки, рассказал он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3940433" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Спутниковые снимки городка Альтадена недалеко от Лос-Анджелеса до и после пожаров

Мужчина также сообщил, что горит город Пасадена. По его словам, районы Лос-Анджелеса загораются один за другим. Он отметил, что существует версия о поджогах, но точно сказать, насколько она состоятельна, нельзя.

Как передавало ИА Регнум, сильные пожары в Лос-Анджелесе начались 7 января. Из-за сильного ветра огонь начал сильно распространяться по округу. На следующий день в Калифорнии был введён режим масштабного бедствия. Поскольку местным властям оказалось не под силу потушить пожары, Пентагон направил к месту ЧП 10 вертолётов.

В Голливуде пожар уничтожил дома известных актёров. Пострадала недвижимость Энтони Хопкинса в районе Пасифик-Палисейдс, дома Адама Броди, Лейтон Мистер, Анны Фэрис, Джона Гудмена. Из-за пожара также лишился дома российский актёр и певец Алексей Воробьёв.