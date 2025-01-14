Вашингтон, 14 января, 2025, 10:20 — ИА Регнум. Ущерб от разрушений из-за лесных пожаров, охвативших Лос-Анджелес в американском штате Калифорния, превышает урон, который мог бы нанести ядерный удар. Об этом заявил 13 января избранный президент США Дональд Трамп.

Michael Ho Wai Lee/Global Look Press

«Наблюдается намного худшая ситуация, чем можно увидеть по телевизору», — сказал политик в интервью телеканалу Newsmax.

Республиканец выразил мнение, что впоследствии число погибших при пожарах в Лос-Анджелесе существенно возрастёт.

Как сообщало ИА Регнум, пожары в Калифорнии бушуют с вечера 7 января. Скорость ветра, разносившего огонь, составляла 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах — до 105 км/ч.

С 8 января в Калифорнии действует режим масштабного бедствия. Американские власти назвали нынешние пожары в Лос-Анджелесе самыми разрушительными в истории штата. Стихия почти полностью уничтожила прибрежный город Малибу. Огнём уничтожены виллы многих известных актёров.

13 января стало известно, что площадь лесных пожаров в Лос-Анджелесе превысила территорию Лихтенштейна.