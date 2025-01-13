Лос-Анджелес, США, 13 января, 2025, 17:59 — ИА Регнум. Площадь лесных пожаров в Лос-Анджелесе превысила территорию Лихтенштейна, следует из данных департамента лесного хозяйства и пожарной безопасности Калифорнии.

Qiu Chen /Global Look Press

По информации ведомства, на данный момент лесными пожарами объята территория более 163 кв. км. При этом отмечается, что площадь Лихтенштейна составляет 160 кв. км.

Ранее ИА Регнум передавало, что как минимум 24 человека погибли в результате масштабных пожаров в округе Лос-Анджелес в Калифорнии. Гибель 16 человек была подтверждена в районе Итон и 8 человек в районе Пасифик-Палисейдс.

Личности большинства погибших установить не удалось. Как минимум 13 человек числятся пропавшими без вести. Официальные власти при этом предупреждают, что число погибших может возрасти, поскольку большая часть районов, пострадавших от пожаров, остаётся необследованной.

Природные пожары начались в Калифорнии вечером 7 января. Скорость разносившего огонь ветра при этом составляла 48 км/ч, местами в горах доходила до 112 км/ч, а в населённых пунктах до 105 км/ч. В Калифорнии с 8 января объявили режим масштабного бедствия.