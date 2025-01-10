Вашингтон, 10 января, 2025, 03:38 — ИА Регнум. Пожары в Калифорнии, площадь которых достигла почти 13 тыс. гектаров, самые масштабные и разрушительные в истории штата. Об этом заявил 9 января президент США Джозеф Байден на пресс-конференции, посвящённой вопросам, связанным с пожарами.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

«Это наиболее распространенные разрушительные пожары в истории Калифорнии», — подчеркнул Байден.

Глава Белого дома указал, что власти США направляют в Калифорнию дополнительные бригады пожарных и авиацию для борьбы с огнём. Привлечены также бригады пожарных и пожарные самолеты из Канады. Байден уточнил, что из зоны стихийного бедствия эвакуировано 360 тысяч человек.

На вопрос об ущербе, причинённом пожарами, и о предполагаемой стоимости восстановления президент США не назвал точной суммы, ограничившись замечанием, что «это будет очень большое число».

«Правда в том, что никто не сможет вам сказать этого. <…> Любой, кто назовет вам цифру сейчас, понятия не имеет, о чем говорит. Это очень, очень, очень большое число», — пояснил Байден.

Общая площадь пожаров в округе Лос-Анджелес, по данным пожарной службы Калифорнии на вечер 9 января, достигла почти 13 тыс. гектаров. Огонь уничтожил более шести тысяч строений и привел к гибели как минимум шести человек. Локализовать пожары не удаётся, несмотря на то, что ветер, способствующий распространению пламени, стал слабее. Местные власти запросили помощи у пожарных из соседних округов, кроме того, к ним направились сотрудники экстренных служб из штатов Вашингтон, Орегон, Невада.

Ранее ИА Регнум сообщало, что потери страховых компаний от пожаров в Калифорнии могут составить $20 млрд при общем ущербе около $50 млрд. При этом накануне ущерб страховщиков оценивался в два раза меньше — в 10 млрд долларов. Резкое увеличение оценки связано, по мнению аналитиков, с быстрым распространением пожара на новые районы на фоне ограниченных успехов пожарных в борьбе с огнём.

Возгорание произошло утром 7 января на севере Лос-Анджелеса. Скорость ветра, разносившего огонь, составляла 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах до 105 км/ч. При этом метеорологи спрогнозировали чрезвычайно пожароопасную погоду 8 января в Лос-Анджелесе и Вентуре.

Президент США Джозеф Байден 8 января объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия. В Лос-Анджелес было направлено 10 военных вертолётов.

Пожар уничтожил дома известных голливудских актёров, в том числе Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис. О том, что лишился дома из-за пожара, сообщил также российский актёр и певец Алексей Воробьёв, его призвали вернуться в Россию из США. В городе Малибу в Калифорнии полностью сгорел дом Хантера Байдена, сына президента США.

В зону эвакуации в числе прочих зданий попала и резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Политик, которая сейчас находится в Вашингтоне, выразила благодарность борющимся с пожарами экстренным службам.

Проживающий в Голливуде россиянин Егор Ушков рассказал, что город Малибу почти полностью сгорел. Справиться с огнём пока не удаётся, ситуацию усугубляет сильный ветер, препятствующий работе авиации.