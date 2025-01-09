Вашингтон, 9 января, 2025, 06:17 — ИА Регнум. Режим масштабного бедствия объявил президент США Джозеф Байден в Калифорнии, чтобы помочь местным властям справиться с последствиями бушующих в штате лесных пожаров. Об этом 8 января сообщила пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Отмечается, что благодаря такому решению пострадавшие от пожара жители округа Лос-Анджелес получат доступ к федеральной помощи.

«Люди смогут получить гранты на временное жилье, ремонт домов, низкопроцентные кредиты для покрытия ущерба, не покрываемого страховкой, а также другую поддержку для восстановления своих хозяйств и бизнеса», — поясняется в распространённом заявлении администрации Байдена.

Кроме того, федеральную помощь получат местные власти, а также некоторые некоммерческие организации для проведения аварийных работ. Также деньги из федерального бюджета направят на меры по предотвращению стихийных бедствий по всему штату в будущем.

Координировать федеральную помощь назначен представитель Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) Кёртис Браун. Оценка нанесённого пожаром ущерба продолжается и в дальнейшем может быть расширена на другие районы, либо иные меры поддержки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что банкир Джон Лефевр, комментируя новости о лесном пожаре в Лос-Анджелесе, напомнил о том, что департамент борьбы с пожарами ранее поставлял помощь на Украину и отправил Киеву оборудование.

Пентагон направил десять вертолетов ВМС США для борьбы с пожарами в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Кроме того, по поручению президента США Байдена Пентагон выделит средства и персонал для тушения пожаров в Калифорнии, так как местные власти не справляются с распространением пламени.

Возгорание произошло утром 7 января на севере Лос-Анджелеса. Скорость ветра, разносившего огонь, составляла 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах до 105 км/ч. При этом метеорологи спрогнозировали чрезвычайно пожароопасную погоду 8 января в Лос-Анджелесе и Вентуре.

По последним данным, в результате пожаров, площадь которых превысила 10,5 тысяч гектаров, погибли как минимум пять человек.