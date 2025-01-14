Саратов, 14 января, 2025, 10:26 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали открытое горение на промышленном предприятии в Саратове, начавшееся после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил 14 января глава Саратовской области Роман Бусаргин.

Ранее он проинформировал, что 14 января регион подвергся массированной атаке дронов ВСУ. При этом российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили большое количество целей. После нападения были выявлены повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе.

«Пострадавших нет. Открытое горение ликвидировано», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что специализированные службы продолжают работу. Бусаргин отметил, что провёл на предприятии оперативное совещание.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 7 на 8 января ВСУ предприняли попытку массированной атаки с использованием дронов на объекты в Саратовской области. Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотники противника, однако их обломки упали на промышленный объект в Энгельсе, где начался сильный пожар.

При его тушении погибли два сотрудника МЧС, ещё один пострадал. В связи с пожаром в Энгельсе объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС). 12 января Бусаргин написал, что на промышленном предприятии в городе происходит процесс контролируемого выгорания топлива. 13 января открытое горение на этом объекте удалось ликвидировать.