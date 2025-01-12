Энгельс, Саратовская область, 12 января, 2025, 13:10 — ИА Регнум. На одном из промышленных предприятий в Энгельсе в Саратовской области, на которое ранее упали обломки украинского дрона, в результате чего вспыхнул пожар, идёт процесс контролируемого выгорания топлива. Об этом 12 января сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Telegram/Роман Бусаргин

Бусаргин отметил, что ранее 12 января провёл в городе очередное заседание оперативного штаба.

«Продолжается процесс контролируемого выгорания топлива. Специалисты в круглосуточном режиме предпринимают все необходимые меры для ликвидации», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава области добавил, что количество дыма и площадь пожара уменьшаются, кроме того, последние пробы воздуха не выявили превышения концентрации вредных веществ в нём.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января площадь возгорания на промышленном объекте в Энгельсе сократилась на 80%. Как отметил Бусаргин, Роспотребнадзор проводит постоянный мониторинг состояния воздуха.

В ночь на 8 января была зафиксирована массированная атака дронов украинских формирований на Саратовскую область. Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотники противника, однако их обломки упали на промышленный объект в Энгельсе и там вспыхнул сильный пожар.

Во время тушения пожара на предприятии погибли два сотрудника МЧС, ещё один пострадал, его госпитализировали. В Энгельсе ввели режим чрезвычайной ситуации. Позднее, 9 января, в городе приостановил работу мусоросортировочный комплекс.