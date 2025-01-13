Энгельс, Саратовская область, 13 января, 2025, 08:01 — ИА Регнум. В Энгельсе пожарным удалось ликвидировать открытое горение на объекте промышленного предприятия, на которое ранее упали обломки украинского БПЛА. Об этом утром 13 января проинформировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

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«На промышленном предприятии в Энгельсе ночью удалось добиться ликвидации открытого горения. Спасибо всем сотрудникам МЧС, спасателям и другим специалистам, которые круглосуточно находятся на месте», — написал Бусаргин в Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что работа по ликвидации пожара продолжается.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 8 января была зафиксирована массированная атака дронов украинских формирований на Саратовскую область. Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотники противника, однако их обломки упали на промышленный объект в Энгельсе, и там вспыхнул сильный пожар.

Во время тушения пожара на предприятии погибли два сотрудника МЧС, ещё один пострадал, его госпитализировали. В Энгельсе ввели режим чрезвычайной ситуации. Позднее, 9 января, в городе приостановил работу мусоросортировочный комплекс.

12 января Бусаргин сообщил, что на промышленном предприятии идёт процесс контролируемого выгорания топлива.Он отметил, что ранее в этот день провёл в городе очередное заседание оперативного штаба. Губернатор добавил, что количество дыма и площадь пожара уменьшаются, кроме того, последние пробы воздуха не выявили превышения концентрации вредных веществ в нём.