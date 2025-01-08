В Энгельсе обломки сбитых украинских БПЛА упали на промышленный объект
Энгельс, Саратовская область, 8 января, 2025, 04:32 — ИА Регнум. В Энгельсе Саратовской области на промышленный объект упали обломки сбитых беспилотников. Об этом в ночь на 8 января сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
«Силами ПВО сбиты БПЛА. Есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе», — написал Бусаргин в Telegram-канале.
Глава области добавил, что на месте работают пожарные расчеты и экстренные службы. О пострадавших губернатор не сообщил.
Перед этим Бусаргин предупредил об угрозе атаки БПЛА.
Как передавало ИА Регнум, в ночь на 8 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской районе были сбиты несколько БПЛА. Обошлось без пострадавших. В селе Стрелецкое в результате падения обломков БПЛА повреждены кровля и фасад частного дома. Помимо этого, на территории домовладения загорелся мусор, который был потушен пожарными расчётами.
6 января Минобороны доложило, что силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями.
Вечером 5 января российские силы ПВО уничтожили девять украинских дронов в Белгородской области. Ещё два беспилотника были сбиты над Курской областью.