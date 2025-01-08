Саратов, 8 января, 2025, 11:39 — ИА Регнум. После массированной атаки беспилотников на Саратов и Энгельс на одном из промышленных предприятий возник пожар. Об этом в среду, 8 января, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

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«Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. По предварительной информации, никто не пострадал», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб для работы над ликвидацией последствий.

Позднее Бусаргин уточнил, что на промышленном объекте, охваченном пламенем, развернули оперативный штаб. Совместно со специалистами был составлен план по ликвидации огня.

«Сил и средств для локализации пожара достаточно. На предприятии работают специалисты МЧС, областной службы спасения и другие профильные службы», — указал саратовский губернатор.

В ночь на 8 января Саратовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Дроны были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) России, однако обломки ликвидированных аппаратов упали на промышленный объект, расположенный в Энгельсе.

В общей сложности за ночь силами ПВО РФ было перехвачено 32 украинских беспилотника над российскими регионами. Конкретно над Саратовской областью было уничтожено 11 дронов.