Саратов, 14 января, 2025, 08:54 — ИА Регнум. Саратовская область подверглась массированной атаке беспилотников, средства ПВО ликвидировали большое количество целей. Об этом губернатор Роман Бусаргин сообщил 14 января в Telegram-канале.

РИА Новости

«В результате атаки есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе», — написал Бусаргин.

Глава региона отметил, что на местах работают экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Бусаргин информировал, что в городе Энгельсе в результате атаки БПЛА повреждено промышленное предприятие. В связи с опасностью налёта дронов школы в Саратове и Энгельсе переведены на дистанционный режим.