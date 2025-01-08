Энгельс, Саратовская область, 8 января, 2025, 19:19 — ИА Регнум. В Энгельсе при тушении пожара на промышленном предприятии, который возник после массированной атаки украинских беспилотников на Саратовскую область, погибли два сотрудника МЧС. Об этом в среду, 8 января, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«К сожалению, в результате ликвидации есть двое погибших — сотрудники пожарной службы МЧС. Также один специалист госпитализирован в больницу. Министру здравоохранения поручено держать оказание медицинской помощи на особом контроле», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы Саратовской области.

Он также заявил, что из-за увеличения площади распространения огня на промышленном объекте было принято решение ввести в Энгельсе режим чрезвычайной ситуации. По словам Бусаргина, на протяжении всего дня специалисты управления Роспотребнадзора в районе пожара берут пробы воздуха для их проверки на предмет загрязняющих веществ.

«Превышения загрязняющих веществ не зафиксировано», — подчеркнул саратовский губернатор.

В ночь на 8 января Саратовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Дроны были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) России, однако обломки ликвидированных аппаратов упали на промышленный объект, расположенный в Энгельсе, что спровоцировало сильное возгорание.

В общей сложности за ночь силами ПВО РФ было перехвачено 32 украинских беспилотника над российскими регионами. Конкретно над Саратовской областью было уничтожено 11 дронов.