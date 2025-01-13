Энгельс, Саратовская область, 13 января, 2025, 13:28 — ИА Регнум. Мелкие очаги горения возникают на промышленном предприятии в Энгельсе, где удалось локализовать пожар, возникший после атаки дронов ВСУ. Об этом 13 января сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Пожар на промышленном предприятии в Энгельсе локализован. По состоянию на 14:00 (мск) периодически возникают небольшие точечные очаги открытого горения, которые оперативно устраняются пожарными службами», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, специалисты отмечают, что процесс находится под контролем, и угрозы масштабного распространения огня нет. Бусаргин добавил, что экстренные службы делают всё необходимое для полной ликвидации возгорания.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 8 января ВСУ предприняли попытку массированной атаки с использованием дронов на объекты в Саратовской области. Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотники противника, однако их обломки упали на промышленный объект в Энгельсе, где начался сильный пожар.

В процессе ликвидации возгорания на предприятии погибли два сотрудника МЧС, ещё один пострадал. В связи с пожаром в городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). 9 января в Энгельсе приостановил работу мусоросортировочный комплекс.

12 января Бусаргин проинформировал, что на промышленном предприятии происходит процесс контролируемого выгорания топлива. 13 января открытое горение на промышленном предприятии в Энгельсе удалось ликвидировать.