Краснодар, 13 января, 2025, 17:19 — ИА Регнум. Новороссийская транспортная прокуратура подала в Арбитражный суд Краснодарского края три заявления о привлечении к административной ответственности ЗАО «Волгатранснефть», владельца танкера «Волгонефть 239», потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает «Интерфакс».

Минприроды России/ТАСС

Все заявления были поданы 10 января, они пока не приняты к производству. Суть претензий и статья, по которой компания привлекается к ответственности, не указаны.

В Межрегиональном территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу сообщили, что ранее были созданы комиссии по расследованию аварий с танкерами.

В отношении судовладельцев ООО «Кама Шиппинг» и ЗАО «Волгатранснефть» проводятся внеплановые проверки, сообщили агентству представители службы. В ходе проверки Ространснадзора было установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение сезонных ограничений, сказано также в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. Произошёл разлив нефтепродуктов.

По поручению президента Владимира Путина был сформирован федеральный оперштаб по ликвидации последствий аварии. Сотрудники МЧС и волонтёры работают над очисткой берегов. Основную часть мазута собрали, однако периодически на побережье наблюдаются новые выбросы нефтепродуктов. Путин выразил благодарность волонтёрам, которые принимают участие в ликвидации последствий разлива.

9 января президент заявил, что предпринимаемых усилий по устранению разлива мазута совершенно недостаточно. 12 января глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Анапу для контроля за работами по ликвидации выбросов нефтепродуктов. 13 января вице-премьер Виталий Савельев поручил до 15 января подготовить план по ликвидации последствий ЧП.