Анапа, Краснодарский край, 12 января, 2025, 12:00 — ИА Регнум. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу для контроля за работами по ликвидации выбросов мазута. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе министерства.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Александр Куренков лично проконтролирует ход проведения работ, которые в круглосуточном режиме ведутся на загрязнённом побережье», — указано в Telgram-канале ведомства.

Также он проведёт заседание правительственной комиссии для определения дополнительных мер по оперативной ликвидации последствий крушения двух танкеров.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Это произошло во время шторма. В результате произошёл разлив нефтепродуктов.

Куренков 9 января заявил, что основную часть мазута собрали, на побережье почти ежедневно происходят повторные выбросы мазута. Президент России Владимир Путин в тот же день поручил срочно проработать план подъёма затонувших танкеров с нефтепродуктами.

МЧС России сформировало федеральный оперштаб по ликвидации ЧП с разливом мазута в Краснодарском крае. Штаб, в состав которого вошли представители ряда министерств и ведомств, будет действовать непосредственно на месте ЧП до полной ликвидации его последствий.