Анапа, Краснодарский край, 12 января, 2025, 09:08 — ИА Регнум. МЧС России сформировало федеральный оперштаб по ликвидации ЧП с разливом мазута в Краснодарском крае. Глава ведомства Александр Куренков и члены штаба 12 января прибыли в Анапу.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Глава МЧС Александр Куренков и члены федерального оперативного штаба, сформированного по поручению президента России Владимира Путина, прибыли в Анапу», — сообщили в ведомстве.

Федеральный штаб, в состав которого вошли представители ряда министерств и ведомств, будет действовать непосредственно на месте ЧП до полной ликвидации последствий разлива мазута. Штаб будет оперативно принимать решения.

Куренков лично проконтролирует ход работ по очистке побережья Чёрного моря.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Это произошло во время шторма. В результате произошёл разлив нефтепродуктов. В Анапе открыли единый штаб добровольцев, помогающих очищать берег от мазута.

Куренков 9 января заявил, что основную часть мазута собрали, на побережье почти ежедневно происходят повторные выбросы мазута.

Президент России Владимир Путин назвал недостаточными предпринимаемые меры. Глава государства поручил срочно проработать план подъёма затонувших танкеров с нефтепродуктами.