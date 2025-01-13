Краснодар, 13 января, 2025, 04:09 — ИА Регнум. К корме танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение во время шторма в Керченском проливе, проложили более 500 метров технической дороги. Об этом 13 января сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края

«В районе мыса Панагия погода начала портиться, однако условия позволяют продолжать работы. Инженерная техника — экскаваторы, гусеничные тракторы, самосвалы и грейдеры завершают создание дороги, которая позволит подъехать максимально близко к корме танкера, из корпуса которого произошла утечка мазута 10 января», — говорится в Telegram-канале оперштаба.

Там отметили, что создание техдороги поможет собрать нефтепродукты и не допустить их распространения по акватории. Так, по данным оперштаба, за два дня проложили уже более 500 метров дороги.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. В результате произошёл разлив нефтепродуктов с повреждённых судов. Волнами мазут выбрасывает на берег. Сотрудники МЧС и волонтёры ликвидируют загрязнения.

Несмотря на то что основную часть мазута собрали, периодически на побережье фиксируются новые выбросы. По поручению президента РФ Владимира Путина МЧС сформировало федеральный оперштаб по ликвидации аварии.

Работы по устранению загрязнения ведут более 10 тыс. добровольцев, они спасают морских животных, птиц и очищают берег. Путин 9 января поблагодарил волонтёров, которые принимают участие в ликвидации последствий разлива.

12 января в главном управлении МЧС по региону сообщили, что в шести районах Крыма обнаружены новые выбросы мазута после крушения танкеров. Отмечалось, что мониторинг побережья ведут 225 групп, на акватории он ведётся 22 морскими судами. Кроме того, два борта Ми-8 осуществляют авиамониторинг. Всего на месте работают 960 человек и 214 единиц техники.