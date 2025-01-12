Симферополь, 12 января, 2025, 20:09 — ИА Регнум. В шести районах Крыма обнаружены новые выбросы мазута после крушения танкеров в Чёрном море. Об этом 12 января сообщили в главном управлении МЧС по региону.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Сегодня выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в шести муниципалитетах общей протяженностью 12,61 км. Загрязнения обнаружены в Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте, Сакском, Черноморском районах, а также на острове Тузла и мысе Такиль Ленинского района», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что мониторинг побережья ведут 225 групп, на акватории он ведётся 22 морскими судами. Кроме того, два борта Ми-8 осуществляют авиамониторинг. Всего на месте работают 960 человек и 214 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря танкеры «Волгонефть-239» и танкер «Волгонефть-212» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. В результате произошёл разлив нефтепродуктов с повреждённых судов. Волнами мазут выбрасывает на берег. Сотрудники МЧС и волонтёры ликвидируют загрязнения.

Несмотря на то, что основную часть мазута собрали, периодически на побережье фиксируются новые выбросы. По поручению президента РФ Владимира Путина МЧС сформировало федеральный оперштаб по ликвидации аварии.

Работы по устранению загрязнения ведут более 10 тыс. добровольцев, они спасают морских животных, птиц и очищают берег. Путин 9 января поблагодарил волонтёров, которые принимают участие в ликвидации последствий разлива.