Воронеж, 13 января, 2025, 02:37 — ИА Регнум. В пригороде Воронежа средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили и сбили несколько украинских беспилотников. Об этом ночью 13 января проинформировал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — написал Гусев в Telegram-канале.

По данным главы области, пострадавших и разрушений в результате атаки ВСУ нет. Гусев отметил, что режим опасности атаки беспилотников в области по-прежнему действует.

В ночь на 12 января киевский режим атаковал Брянскую область с помощью одного беспилотника. Пострадавших и разрушений не было.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 января украинские дроны ударили по двум жилым домам в Котовске Тамбовской области. В результате пострадали семь человек, при этом возгораний не произошло, здания получили только незначительные повреждения.

Позднее в этот же день стало известно, что средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России ночью сбили 85 украинских БПЛА: 31 дрон был уничтожен над акваторией Чёрного моря, по 16 БПЛА — над территориями Воронежской области и Краснодарского края, 14 беспилотников — над Азовским морем, четыре — над Белгородской областью, два — над Тамбовской областью и по одному — над территориями Республики Крым и Курской области.