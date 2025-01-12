Украинский беспилотник перехватили и уничтожили над Брянской областью
Брянск, 12 января, 2025, 07:26 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в Брянской области беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом утром 12 января проинформировал губернатор региона Александр Богомаз.
«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолётного типа», — написал Богомаз в Telegram-канале.
По данным главы региона, пострадавших и разрушений в результате атаки киевского режима нет. Богомаз отметил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 января российские средства ПВО сбили 85 дронов украинской армии, включая 31 беспилотник над акваторией Чёрного моря. Кроме того, по 16 БПЛА было уничтожено над территориями Воронежской области и Краснодарского края, ещё 14 украинских беспилотников подавили над акваторией Азовского моря и четыре — над Белгородской областью. Также два дрона ВСУ уничтожили над Тамбовской областью и по одному БПЛА сбили над Крымом и Курской областью.
11 января Минобороны доложило, что российские силы ПВО с начала проведения специальной военной операции сбили в общей сложности более 40 тыс. беспилотников украинских формирований.