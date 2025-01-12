Брянск, 12 января, 2025, 07:26 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в Брянской области беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом утром 12 января проинформировал губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолётного типа», — написал Богомаз в Telegram-канале.

По данным главы региона, пострадавших и разрушений в результате атаки киевского режима нет. Богомаз отметил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 января российские средства ПВО сбили 85 дронов украинской армии, включая 31 беспилотник над акваторией Чёрного моря. Кроме того, по 16 БПЛА было уничтожено над территориями Воронежской области и Краснодарского края, ещё 14 украинских беспилотников подавили над акваторией Азовского моря и четыре — над Белгородской областью. Также два дрона ВСУ уничтожили над Тамбовской областью и по одному БПЛА сбили над Крымом и Курской областью.

11 января Минобороны доложило, что российские силы ПВО с начала проведения специальной военной операции сбили в общей сложности более 40 тыс. беспилотников украинских формирований.