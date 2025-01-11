Котовск, Тамбовская область, 11 января, 2025, 04:08 — ИА Регнум. Несколько человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников по двум многоквартирным домам в Котовске Тамбовской области. Об этом в ночь на 11 января сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«В ночь на 11 января БПЛА врезались в два многоквартирных дома в Котовске. Несколько человек пострадали от осколков стёкол, им оказана помощь. Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения. Оцениваем нанесённый ущерб, будем оперативно ликвидировать последствия», — написал Первышов в Telegram-канале.

Врио губернатора также сообщил, что жителей пострадавших квартир могут принять в пункте временного размещения. Оперативные службы региона в данный момент работают в режиме повышенной готовности, подчеркнул Первышов.

Как передавало ИА Регнум, в это же время губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбито более 15 украинских беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 11 января украинские БПЛА также атаковали Анапу. Пострадавших и разрушений нет.

Вечером 10 января Минобороны доложило, что российские силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников, уничтожив семь БПЛА. Там уточнили, что четыре беспилотника были подавлены над акваторией Чёрного моря, два БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области и один — над Курской областью.