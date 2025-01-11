Москва, 11 января, 2025, 07:54 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 85 украинских беспилотников, включая 31 БПЛА над акваторией Чёрного моря. Об этом утром 11 января проинформировали в Министерстве обороны России.

Александр Полегенько/ТАСС

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что 31 беспилотник был сбит над акваторией Чёрного моря, по 16 БПЛА уничтожили над территориями Воронежской области и Краснодарского края, ещё четырнадцать украинских беспилотников были подавлены над акваторией Азовского моря, четыре — над Белгородской областью, два беспилотника ВСУ уничтожены над Тамбовской областью и по одному БПЛА были сбиты над территориями Республики Крым и Курской области.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 января несколько человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников по двум многоквартирным домам в Котовске Тамбовской области. Врио губернатора региона Евгений Первышов также сообщил, что жителей пострадавших квартир могут принять в пункте временного размещения. Оперативные службы региона в данный момент работают в режиме повышенной готовности, подчеркнул Первышов.

Вместе с этим 11 января украинские БПЛА также атаковали Анапу. Пострадавших и разрушений нет.

Помимо этого, над Воронежской областью силы ПВО сбили более 15 украинских беспилотников.

О ночной атаке украинских БПЛА ночью 11 января сообщал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В данном регионе обошлось без пострадавших.