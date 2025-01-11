Тамбов, 11 января, 2025, 10:34 — ИА Регнум. В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на жилые дома в городе Котовске Тамбовской области пострадали семь человек. Об этом 11 января сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов.

Telegram/Евгений Первышов

По словам Первышова, в результате теракта украинской армии получили повреждения два жилых пятиэтажных дома, в которых выбиты стёкла и повреждены балконы, повреждения будут устранены в течение ближайшего времени. Этим займётся рабочая группа при администрации Котовска, которой будет оказана помощь от областного бюджета, добавил врио главы области.

«По уточнённой информации, пострадавших семеро — у троих порезы от осколков разбившихся окон, ещё четверо пожаловались на повышенное давление. Всем оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась», — написал он в своём Telegram-канале.

Первышов добавил, что ситуация в городе под контролем, все экстренные службы в ходе атаки дронов сработали в оперативном порядке.

Как передавало ИА Регнум, ранее Первышов сообщил, что украинские дроны в ночь на 11 января врезались в два жилых дома в Котовске. По его словам, в результате этого не произошло возгораний и здания получили лишь незначительные повреждения.

Позднее в этот же день в Минобороны рассказали, что силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России ночью сбили 85 украинских БПЛА, в том числе 31 дрон над акваторией Чёрного моря. Также по 16 беспилотников уничтожили над территориями Воронежской области и Краснодарского края, ещё 14 украинских БПЛА были подавлены над акваторией Азовского моря, четыре — над Белгородской областью. Два беспилотника ВСУ уничтожили над Тамбовской областью, и ещё по одному БПЛА были сбиты над территориями Республики Крым и Курской области.