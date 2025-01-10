Симферополь, 10 января, 2025, 15:58 — ИА Регнум. В Крыму обнаружили пятно мазута, растянутое почти на 15 км побережья. Об этом 10 января сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Главное управление МЧС России по Республике Крым

«Сегодня при мониторинге прибрежной зоны были выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в четырёх муниципальных образованиях общей протяжённостью 14,38 км», — говорится в публикации.

Отмечается, что загрязнение затронуло Керчь, Евпаторию, Сакский район, Ленинский район и остров Тузла.

В ведомстве также сообщили, что для контроля за прибрежной зоной и акваторией Чёрного моря направили 10 морских и два воздушных судна, на месте работают более 500 человек и свыше 100 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушение в Керченском проливе во время шторма, произошёл разлив нефтепродуктов.

8 января глава региона Сергей Аксёнов заявил о риске изменения ситуации с выбросами мазута в Крыму до уровня Краснодарского края, где 26 декабря был введён режим ЧС федерального уровня. Он отметил, что выброс значительных объёмов мазута пока что не был зафиксирован — всего выявлено 44 единичных случая.

9 января президент РФ Владимир Путин назвал недостаточными усилия по устранению разлива на Кубани. Он также поручил проработать план подъёма затонувших танкеров с мазутом.

В Анапе открылся единый штаб добровольцев, помогающих очищать берег Чёрного моря от разлива мазута. Работы по устранению загрязнения ведут более 10 тыс. добровольцев, они спасают морских животных, птиц и очищают берег. В четверг Путин поблагодарил волонтёров, принимающих участие в ликвидации последствий разлива.