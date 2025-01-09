Москва, 9 января, 2025, 16:25 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шутливой форме предложила главе киевского режима Владимиру Зеленскому помочь США в тушении пожаров в Калифорнии.

Сергей Бобылев/РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Кому только Зеленский не «помогал». Даже весь голодающий мир как-то обещал накормить. Grain from Ukraine («Зерно с Украины». — Прим. ред.) ведь уже было. Теперь, по логике, должны объявить об очередной фальшивой инициативе — Rain from Ukraine («Дождь с Украины». — Прим. ред.)», — написала она в своем Telegram-канале.

Захарова добавила, что единственной программой, которая была по-настоящему реализована при поддержке англосаксонских ультралибералов, стала Pain from Ukraine («Боль с Украины»).

Как передавало ИА Регнум, 7 января на севере города Лос-Анджелес в Калифорнии вспыхнул крупный пожар. Огонь начал быстро распространяться, местами — со скоростью 112 км/ч. Президент США Джо Байден 8 января объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия. В Лос-Анджелес было направлено 10 военных вертолётов.

Пожар уничтожил дома известных голливудских актёров, в том числе Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис. О том, что лишился дома из-за пожара, сообщил также российский актёр и певец Алексей Воробьёв.

Сын избранного президента США Дональд Трамп — младший упрекнул власти Лос-Анджелеса в том, что они в 2022 году передали Украине «лишнюю» часть оборудования, предназначенного для тушения пожаров.