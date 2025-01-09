Лос-Анджелес, США, 9 января, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший упрекнул власти округа Лос-Анджелес, в котором бушуют мощные природные пожары, в передаче Киеву оборудования для ликвидации возгораний.

Global Look Press

Один из пользователей соцсети Х (бывш. Twitter) опубликовал запись с заголовками новостных статей за 2022 год, одна из освещала передачу экстренными службами Лос-Анджелеса украинской стороне «лишнего» оборудования для тушения пожаров.

«Смотрите, ну, конечно, пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своих запасов украинским властям», — написал в ответ на это сын избранного главы Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 января на севере Лос-Анджелеса вспыхнул пожар. При этом скорость разносившего пламя ветра составляла 48 км/ч, местами в горах 112 км/ч, а в населённых пунктах до 105 км/ч. По последним данным, в результате пожаров на территории площадью 10,5 тысячи гектаров в Калифорнии погибли как минимум пять человек.

Действующий президент США Джо Байден объявил в штате режим масштабного бедствия, Пентагон направил 10 вертолетов американских ВМС для ликвидации пожаров в Лос-Анджелесе. Помимо этого федеральные власти страны выделили средства и персонал для тушения пожаров в Калифорнии, с которыми не справляются власти штата.

Банкир Джон Лефевр 9 января прокомментировал новости о лесном пожаре в Лос-Анджелесе. Он напомнил, что департамент борьбы с пожарами направил излишки оборудования на Украину в марте 2022 года и теперь не в состоянии справиться с бедствием.

Позднее в этот же день Трамп призвал губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома уйти в отставку из-за непрекращающихся в регионе природных пожаров. Он также возложил на главу штата вину за произошедшее.