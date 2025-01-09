Лос-Анджелес, США, 9 января, 2025, 03:11 — ИА Регнум. Пентагон направил десять вертолетов ВМС США для борьбы с пожарами в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Об этом 8 января сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

«Министерство направляет 10 вертолетов ВМС с ёмкостями для доставки воды для немедленного оказания помощи в подавлении пожара с воздуха», — уточнила Сингх.

Кроме того, по поручению президента США Джозефа Байдена Пентагон выделит средства и персонал для тушения пожаров в Калифорнии, так как местные власти не справляются с распространением пламени.

При этом Сингх отметила, что из-за сильного ветра возникли трудности с доставкой необходимых для пожаротушения средств.

В Калифорнии зарегистрированы четыре активных возгорания, огнём охвачено более 10,5 тысяч гектаров. При этом из-за сильного ветра пожары не удаётся локализовать. Десятки тысяч человек были вынуждены эвакуироваться из региона, более тысячи строений уничтожены пожарами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что возгорание произошло утром 7 января на севере Лос-Анджелеса. Скорость ветра, разносившего огонь, составляла 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах до 105 км/ч. При этом метеорологи спрогнозировали чрезвычайно пожароопасную погоду 8 января в Лос-Анджелесе и Вентуре. По последним данным, погибли как минимум два человека.

В зону эвакуации попала и резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Сама она находилась в Вашингтоне. Политик выразила благодарность борющимся с пожарами экстренным службам.