Вашингтон, 8 января, 2025, 20:01 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский может столкнуться с сокращением финансовой поддержки от Евросоюза из-за негативных последствий от остановки транзита российского газа через Украину. Об этом 8 января пишет Forbes.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Недавно Зеленский обратился к странам ЕС с просьбой о большей поддержке в преддверии инаугурации Трампа. Но европейские соседи Украины могут оказаться менее восприимчивыми к его просьбам, когда их люди фактически замерзают в своих домах, а бюджеты опустошаются из-за значительного повышения цен на газ», — говорится в статье.

Отмечается, что в первый же день после прекращения транзита цены на газ в Европе взлетели на 4%, а Зеленский загоняет Украину и Европу в сложную ситуацию в преддверии холодной зимы.

Как передавало ИА Регнум, 8 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что остановка Украиной транзита российского газа в Европу неприемлема и противоречит её намерениям вступить в Евросоюз. Он напомнил, что Украина, являющаяся кандидатом на вступление в ЕС, обязана сохранять маршруты поставок энергоносителей.

1 января Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину на фоне отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к остановке транзита через контролируемую Киевом территорию.

Агентство Bloomberg 6 января сообщило, что страны — участницы ЕС на фоне холодной погоды сжигают свои запасы газа самыми быстрыми темпами за последние семь лет. Отмечалось, что они также закупают рекордные объёмы российского сжиженного газа.

Президент России Владимир Путин отметил, что прекращением транзита российского газа Киев наказывает Европу. Россия всегда выступала за поставки и деполитизацию экономических вопросов, добавил глава государства.