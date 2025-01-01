Москва, 1 января, 2025, 09:21 — ИА Регнум. Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома».

Иван Шилов ИА Регнум

В компании отметили, что с 1 января 2025 года лишены технической и юридической возможности продолжать подачу газа для транзита через территорию Украины «в связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения».

«С 08:00 мск подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется», — говорится в сообщении.

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