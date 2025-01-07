Нью-Йорк, США, 7 января, 2025, 03:32 — ИА Регнум. Европейские страны закупают рекордные объёмы сжиженного газа из России. Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg.

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«Несмотря на призывы запретить поставки, Европа закупает рекордные объёмы сверхохлаждённого топлива из России, преимущественно с завода «Ямал СПГ», — сказано в статье.

Согласно расчётам издания, объёмы поставок превысили те, что Россия продавала через Украину до 1 января 2025 года. Вместе с этим ситуация демонстрирует, насколько Европе затруднительно разорвать связи с Россией, которая за последнее десятилетие укрепилась в качестве ключевого поставщика товаров на континент, подчёркивается в публикации.

«Тем не менее Москва показала, что, даже когда один путь к рынкам закрывается, для России часто остаются открытыми другие», — отметили авторы материала.

Помимо этого, утверждает Bloomberg, по данным отслеживания движения судов, общий объём экспорта СПГ из России в прошлом году достиг рекордного уровня.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба «Газпрома» 1 января сообщила, что Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину на фоне отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к остановке транзита через контролируемую Киевом территорию.

Позднее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что принятое Киевом в интересах США решение о прекращении транзита российского газа ослабит экономический потенциал ЕС и самым негативным образом скажется на уровне жизни жителей стран — участниц объединения. Дипломат подчеркнула, что страны в прошлом экономически успешного и независимого Евросоюза теперь заплатят высокую цену за американское покровительство.