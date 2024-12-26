Санкт-Петербург, 26 декабря, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Украинские власти наказывают Европу, прекращая транзит российского газа. Об этом 26 декабря заявил президент РФ Владимир Путин после заседания Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Stefan Sauer/Global Look Press

«По поводу договоренностей в сфере энергетики: мы всегда выступали за поставки, всегда выступали за деполитизацию вопросов экономического характера. Мы не отказывались никогда от поставок в Европу», — произнёс глава государства после заседания Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

При этом он подчеркнул, что за несколько дней до Нового года уже невозможно заключить новый контракт по транзиту российского газа через Украину. Путин также предположил, что остановка транзита повлечёт за собой рост цен на газ в Европе.

Как передавало ИА Регнум, представители киевского режима 7 октября заявили о прекращении транзита российского газа через территорию Украины с января 2025 года. Киев не планирует продлевать соответствующий договор. Газ транзитом через Украину получали государства Центральной Европы, прежде всего Словакия, Венгрия и Австрия.

Путин 25 октября заявил, что если бы Украина хотела продлить транзит российского газа, то начинать бронировать мощности для поставок в 2025 году надо было уже в июле текущего года. Срок бронирования пропущен, Киев, судя по всему, не собирается продлевать транзит, добавил глава государства.