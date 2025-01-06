Брюссель, 6 января, 2025, 16:07 — ИА Регнум. Страны — участницы Евросоюза сжигают собственные запасы газа самыми быстрыми темпами за последние семь лет. Об этом 6 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Хотя нет риска немедленного дефицита [газа], быстрое истощение может затруднить накопление запасов перед следующим отопительным сезоном и рискует повлиять на краткосрочные цены», — отмечается в публикации.

По проанализированной авторами статьи информации Gas Infrastructure Europe, уровни газа в европейских газохранилищах снизились в целом на 25% по сравнению с пиковым значением, чего не наблюдалось с 2018 года.

Уточняется, что погода в большинстве стран Северо-Западной Европы стала более холодной, что в ближайшие дни может привести к дальнейшим изъятиям голубого топлива из газохранилищ для нужд отопления.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба «Газпрома» 1 января сообщила, что Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину на фоне отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к остановке транзита через контролируемую Киевом территорию.

Американский журналист Джексон Хинкл 2 января заявил, что Украина потеряет миллиарды долларов на остановке транзита газа из РФ, в то время как европейские союзники России продолжат получать дешёвое топливо. Он напомнил, что РФ уже сталкивалась с необходимостью переориентации потоков экспорта энергоресурсов на более надёжные рынки.

Позднее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что принятое Киевом в интересах США решение о прекращении транзита российского газа ослабит экономический потенциал ЕС и самым негативным образом скажется на уровне жизни жителей стран — участниц объединения. Дипломат подчеркнула, что страны экономически успешного и независимого в прошлом ЕС теперь заплатят высокую цену за американское покровительство.