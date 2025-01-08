Будапешт, 8 января, 2025, 18:25 — ИА Регнум. Остановка Украиной транзита российского газа в Европу неприемлема и противоречит её намерениям вступить в Евросоюз. Об этом 8 января заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

«Закрытие маршрутов транспортировки природного газа и нефти неприемлемо и противоречит ожиданиям интеграции в ЕС», — написал он на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сийярто напомнил, что Украина, являющаяся кандидатом на вступление в ЕС, обязана сохранять маршруты поставок энергоносителей.

Министр отметил, что украинский МИД довольно агрессивно отреагировал на новость о росте цен на природный газ в результате прекращения транзита. Он также обратил внимание, что на сайте Верховной рады был зарегистрирован законопроект, направленный на закрытие маршрутов транспортировки газа и нефти из России в период военных действий.

В связи с этим Сийярто заявил, что в ЕС у государств есть права и обязательства.

«Что касается обязательств, то страна, которая заключает соглашение об ассоциации с Евросоюзом и даже хочет стать членом ЕС, обязана вносить вклад в энергетическую безопасность ЕС, обеспечивая безопасность транспортных маршрутов», — указал он.

Как передавало ИА Регнум, 7 января Сийярто заявил, что цена на газ в Европе выросла на 20% после прекращения транзита из России через Украину.

1 января Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину на фоне отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к остановке транзита через контролируемую Киевом территорию.

Агентство Bloomberg 6 января сообщило, что страны — участницы ЕС на фоне холодной погоды сжигают свои запасы газа самыми быстрыми темпами за последние семь лет. Отмечалось, что они также закупают рекордные объёмы российского сжиженного газа.

Президент России Владимир Путин отметил, что прекращением транзита российского газа Киев наказывает Европу. Россия всегда выступала за поставки и деполитизацию экономических вопросов, добавил глава государства.