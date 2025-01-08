Симферополь, 8 января, 2025, 19:05 — ИА Регнум. Крым может столкнуться с риском загрязнения мазутом до уровня, который фиксируется в Краснодарском крае. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов 8 января в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Отмечается, что выброс значительных объёмов мазута пока что не был зафиксирован — всего выявлено 44 случая. А в период с 21 декабря по 8 января в регионе вывезли 265 т загрязнённого грунта и очистили от нефтепродуктов 84 км побережья.

«Однако, согласно прогнозам, существует высокий риск того, что положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае. В связи с этим работа всех служб и ведомств должна быть максимально усилена, при необходимости увеличена группировка сил и средств. Главная задача — не допускать выброса нефтепродуктов на берег, а всеми доступными способами устранять загрязнение в морской акватории», — заявил Аксёнов.

Также глава Крыма добавил, что приоритетом на данный момент является обеспечение достаточного количества групп для патрулирования 100% побережья, а на любые сообщения граждан об обнаружении новых пятен муниципальные администрации должны реагировать без промедлений.

Как передавало ИА Регнум, 7 января мазутные пятна достигли Евпатории на западе Крыма. По словам главы города Александра Юрьева, были обнаружены единичные участки, загрязнённые мазутом.

31 декабря на побережье Крымского полуострова было собрано более 226 тонн песка и грунта, загрязнённых мазутом после крушения танкеров.

В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов. В Анапе также открылся единый штаб добровольцев, помогающих очищать берег Чёрного моря от разлива мазута. Работы по устранению загрязнения ведут в том числе волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой гвардии» «Единой России» и «Народного фронта».

Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря во время шторма. В результате случившегося произошла частичная утечка нефтепродуктов.